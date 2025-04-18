Особый противопожарный режим установили ещё в трёх округах Псковской области

22:03, 18 апреля 2025, ПАИ

На территории Псковского и Новоржевского муниципальных округов введён особый противопожарный режим, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С 16 апреля по 31 мая на территории Псковского муниципального округа введён особый противопожарный режим, следует из постановления № 49 администрации Псковского МО от 16 апреля.

Также с 18 апреля ведён особый противопожарный режим на территории Новоржевского муниципального округа, следует из постановления № 99 администрации Новоржевского МО от 18 апреля.

Помимо этого, особый противопожарный режим введён в Печорском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание, что в период особого противопожарного режима действуют ограничения на пребывание граждан в лесах и использование открытого огня. Категорически запрещено разведение костров, ведение пожароопасных работ в лесах, а также на прилегающих к ним территориях.

В течение времени действия особого противопожарного режима за нарушения предусмотрены штрафы. При этом размеры штрафов увеличены: для физических лиц – до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, для юридических – до 800 тысяч рублей, подчеркнули в ведомстве.

Ранее особый противопожарный режим ввели в шести районах региона: в Невельском, Бежаницком, Опочецком, Локнянском, Великолукском и Новосокольническом.