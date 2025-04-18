Подведены итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области

23:31, 18 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги десятого регионального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области. Победители и призёры определены во всех номинациях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Полный список победителей можно увидеть по ссылке. В чемпионате участвовали 212 конкурсантов в 35 компетенциях и категориях.

Для участников и гостей была организована насыщенная деловая и профориентационная программа. Основным событием стала Международная научно-практическая конференция «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ». В конференции приняли участие спикеры из Калининградской, Воронежской областей, Республики Мордовия, Севастополя, Приморского края и Республики Беларусь.

Напоминаем, что региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится с целью профессиональной ориентации и содействия трудоустройству данной категории граждан. Движение «Абилимпикс» открывает новые профессиональные возможности для людей с инвалидностью и способствует созданию инклюзивного общества, где каждый может реализовать свой потенциал.

Чемпионат организован Министерством просвещения России и проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года стал частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, что за открытием чемпионата наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.