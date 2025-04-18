Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковской области

23:57, 18 апреля 2025, ПАИ

Более 3,5 тысячи юбилейных медалей «80 лет Победы» вручили ветеранам в Псковской области до 1 апреля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Напомним, что Михаил Ведерников провёл заседание организационного комитета «Победа» сегодня, 18 апреля. Главной темой стала подготовка к празднованию 9 Мая.

«Ветераны и участники Великой Отечественной войны получили региональные единовременные выплаты ко Дню Победы. В этом году прошло вручение юбилейных медалей «80 лет Победы» – до 1 апреля вручено более 3,5 тысячи медалей. Также по поручению нашего президента ветеранам-фронтовикам присваивается звание «Почётный гражданин муниципального образования», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что во время заседания отдельно обсудили программу культурных мероприятий, а также приведение в порядок воинских мемориалов.

Стало известно, что из Псковской области на парад Победы в Москву поедет единственный в регионе ветеран, оборонявший Ленинград.

Подробности о заседании можно увидеть в специальном сюжете, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате.