Стали известны подробности поисков пропавшей 11-летней девочки из Порховского района

13:53, 25 января 2024, ПАИ

На каком этапе находятся поиски пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки, рассказал начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«К сожалению, в январе произошла трагедия. Сейчас на месте работают специалисты из Санкт-Петербурга. Наши разыскные подразделения тоже работают в полном объёме. Основная версия – она утонула», – сказал он.

Поисковые мероприятия запланированы до конца недели, уточнил он. Если за это время поиски не принесут результатов, то их будут проводить по всей протяжённости реки Полонки, добавил Алексей Овсянников.

Напомним, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Сейчас следователи расследуют исчезновение девочки из Порховского района.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.