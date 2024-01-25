Гнавшемуся в Пскове за виновником ДТП участнику СВО аннулировали штрафы

13:39, 25 января 2024, ПАИ

Участнику СВО Сергею, который помог задержать виновника ДТП в Пскове, аннулировали все штрафы. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Военнослужащий гнался на своём автомобиле за виновником ДТП, сбившим 45-летнюю женщину-пешехода. Во время получасовой погони за виновником ДТП участник СВО нарушил некоторые правила дорожного движения, за что ему изначально пришли штрафы.

«Сергей человек очень скромный, он военнослужащий. Благодарственное письмо мы передали командованию части. А все штрафы Сергея были отменены», – подчеркнул Алексей Овсянников.

Ранее сообщалось, что участник СВО рассказал, как гнался за виновником ДТП в Пскове.