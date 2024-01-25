Бешенство выявили у собаки в Псковской области
Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у собаки в Псковской области антиген бешенства сегодня, 25 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской облветлаборатории.
Результаты были получены после проведения проб патологического материала животного.
«Все исследования проведены в рамках государственного задания. Бешенство – остро протекающая болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы. Болезнь смертельна, только вакцинация спасает от бешенства», – подчеркнули специалисты.
Также псковичам напомнили, что, вероятнее всего, бешенство может развиться после укуса и другой раны, полученной от заражённого дикого животного (собаки, кошки, лисы, еноты, ежи, барсуки, волки) и домашних животных.
«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев», – заключили специалисты.
Напомним, девять случаев бешенства животных выявлено в Псковской области за 2023 год.
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