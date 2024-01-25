Бешенство выявили у собаки в Псковской области

15:06, 25 января 2024, ПАИ

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у собаки в Псковской области антиген бешенства сегодня, 25 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской облветлаборатории.

Результаты были получены после проведения проб патологического материала животного.

«Все исследования проведены в рамках государственного задания. Бешенство – остро протекающая болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы. Болезнь смертельна, только вакцинация спасает от бешенства», – подчеркнули специалисты.

Также псковичам напомнили, что, вероятнее всего, бешенство может развиться после укуса и другой раны, полученной от заражённого дикого животного (собаки, кошки, лисы, еноты, ежи, барсуки, волки) и домашних животных.

«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев», – заключили специалисты.

Напомним, девять случаев бешенства животных выявлено в Псковской области за 2023 год.