Эскизы Игоря Шаймарданова смогут увидеть псковичи на премьере «Пушкин и… Михайловское»

17:09, 25 января 2024, ПАИ

Эскизы Игоря Шаймарданова будут представлены на премьере мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в Пскове, сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.

«Показ будет состоять из двух отделений, и зрителю должно быть интересно и в антракте. Хотя у нас очень ограниченная площадь в фойе, мы постарались её насытить максимально, чтобы зрителям было интересно, было чем заняться и маленьким, и взрослым. Посетители смогут сфотографироваться с персонажами, выпить лимонад, посмотреть прекрасную выставку. Я очень рада, что Игорь Шаймарданов согласился предоставить эскиз мультфильма. Мы надеемся, что это мероприятие будет по-настоящему хорошее, семейное, интересное и разноформатное, подойдёт для любителей разных видов искусства и для людей различного возраста», – отметила она.

Напомним, премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в Пскове 10 февраля.