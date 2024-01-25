Густой туман накроет Псковскую область

15:48, 25 января 2024, ПАИ

Густой туман ожидается в Псковской области в ближайшие два часа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ветреную и ненастную погоду принесут циклоны на Северо-Запад.