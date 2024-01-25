Псковская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год

16:48, 25 января 2024, ПАИ

Псковская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год по результатам исследования журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В рамках исследования были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, сообщили ПАИ в Туристском информационном центре (ТИЦ) Псковской области.

Эксперты оценили развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, уровень развития гостиничной инфраструктуры, туристскую уникальность и привлекательность региона, вклад доходов в экономику региона, публикации и сообщения в СМИ, общее количество туристских поездок в регион.

По итогам исследования Псковская область вошла во вторую, «серебряную» группу рейтинга с названием «Крепкие профи».

Отмечается, что больше всего в 2023 году регион посетило жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, в Псковской области побывали туристы из Краснодарского края, Тверской области, Новосибирска, Башкортостана, Республики Беларусь, Самарской, Челябинской областей, Екатеринбурга, Тюмени и других городов России.

Ранее губернатор Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию турсферы в Псковской области. Помимо прочего, глава региона отметил, что благодаря инициативам президента продолжается решение самой главной проблемы – дефицита номерного фонда.