Женщин Псковской области объединил клуб «Псковитянка»
Женщин Псковской области объединил клуб «Псковитянка». Торжественное открытие клуба состоялось 25 января на базе штаба общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Организатором и идейный вдохновителем клуба стала председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.
В открытии приняли участие представительницы муниципалитетов Псковской области, входящие в местные отделения «Союза женщин России», активистки «Женского движения Единой России».
Участниц приветствовали руководитель региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская и региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко.
На первой встрече участницы клуба обсудили вопросы материнства, детства, поддержки вдов, семей участников СВО. Отдельное внимание уделили теме Года семьи и решению об установлении общероссийского статуса многодетной семьи. Также участницы клуба наметили план мероприятий.
Стать участницей клуба «Псковитянка» могут жительницы региона любого возраста, профессии и социального статуса.
Акция МВД России «Студенческий десант» прошла в Новосокольниках
Режиссёр мультсериала «Пушкин и… Михайловское»: Мы изобразили поэта не гением, а простым человеком
Оборудование чуть ли не лучшее на рынке: как в Пскове оснащена школа креативных индустрий
Для мультсериала «Пушкин и... Михайловское» композитор переписал партитуру для симфонического оркестра