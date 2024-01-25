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Общество

Псковский экскурсовод стала финалистом программы Росмолодёжи

Псковский экскурсовод Любовь Фещенко стала финалисткой программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ей удалось войти в число претендентов, которые могут стать гидами для участников Всероссийского фестиваля молодёжи. Победители проведут экскурсии на ВФМ-2024 по тематическим маршрутам. В отборе участвовали свыше пяти тысяч участников из всех регионов России.

По словам организаторов, будут подготовлены восемь туристических маршрутов, посвященных истории и современности Всемирного фестиваля молодежи, развитию образовательного центра «Сириус» и близлежащих территорий, например «Розы Хутор», «Красной поляны», посёлка Мацеста и других.

Экскурсии предлагается провести на русском, английском, китайском, арабском, испанском, португальском и французском языках.

Кроме того, участники программы смогут попасть в сообщество экскурсоводов «Проводники смыслов».

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, Всемирный фестиваль молодежи состоится на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. В нём примет участие активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Участников со всего мира ждёт образовательная, культурная и деловая программа. В РФ фестиваль проходит уже в третий раз.

В нем примут участие более 20 тысяч российских и иностранных молодых людей из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Отметим также, более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области.

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