Определены члены жюри кулинарного конкурса «Сытый студент» в Пскове

18:41, 25 января 2024, ПАИ

Ежегодный кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в кафе-столовой стадиона «Машиностроитель» в Пскове завтра, 26 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Организаторы выбрали членов жюри конкурса.

Один из них – основатель, директор и владелец сети кондитерских «Миша» Михаил Пасько. Он также является участником премии «Народное признание» и шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница».

В состав жюри также вошла бренд-шеф развивающей ресторанной компании Надежда Пандреева. Она работала в ресторанах Hansa, Munhell, Helga, а также кафе «Электрон». Вместе с командой открыла семейное кафе «Соль».

Также участников конкурса будет оценивать заведующая производством в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель» Наталия Савельева.

Напомним, участниками конкурса станут студенты средних и высший учебных заведений Пскова.

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