Акция МВД России «Студенческий десант» прошла в Новосокольниках

19:10, 25 января 2024, ПАИ

Ежегодная акция МВД России «Студенческий десант», приуроченная к Дню российского студенчества, прошла в Новосокольниках сегодня, 25 января, сообщает газета «Новосокольнический край».

При поддержке общественного совета полицейские организовали для учащихся встречу в следственном отделении МО МВД России «Новосокольнический». Начальник экспертно-криминалистической группы майор полиции Александр Гайжевский познакомил студентов со своей работой и дал им ощутить специфику деятельности.

«Александр Юрьевич настолько заинтересовал своим рассказом учащихся, что некоторые из них решили на себе испробовать следственные процедуры. Например, «откатать» пальчики. Отпечаток пальца на месте преступления – одно из важнейших доказательств в следствии. Его очень легко оставить, просто обнаружить и сложно стереть. Все участники встречи остались довольны общением и новыми впечатлениями», – написали в газете.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального УМВД России, где были подведены итоги работы за прошлый год.