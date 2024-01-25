Михаил Ведерников принял участие в заседании коллегии регионального УМВД России

16:10, 25 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального УМВД России, где были подведены итоги работы за прошлый год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Анализируя итоги оперативной деятельности, Михаил Ведерников отметил, что уровень раскрываемости преступлений остался на прежнем уровне, несмотря на увеличившуюся на каждого сотрудника ведомства нагрузку. Кроме того, по отдельным видам тяжких преступлений раскрываемость достигла 100 %.

При этом правительство региона старается оказывать поддержку ведомству. В частности, в 2023 году были закуплены оперативно-служебный автомобиль, беспилотный летательный аппарат, радионавигационная аппаратура, компьютерная, фото- и видеотехника, а также отремонтирован спортзал. Кроме того, был усовершенствован комплекс «Безопасный город».

«Конечно, у нас с вами ещё много работы. Вызовов всё больше, и они всё более сложные. Но правительство области всегда будет вашим надёжным другом и союзником. И как показывает практика, когда мы совместно, плечом к плечу работаем, нам по силам любые задачи», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В свою очередь, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников доложил об основных итогах оперативной деятельности.

Кроме того, в рамках заседания сотрудникам УМВД вручили ведомственные награды и присвоили новые звания. Михаил Ведерников также отметил лучших сотрудников ведомства медалью «За отличие в охране общественного порядка», вручил почётные грамоты губернатора и благодарственные письма регионального правительства.

Ранее начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции подвел итоги работы ведомства за 2023 год. В частности, он сообщил, что псковские полицейские за 2023 год изъяли 1,4 тонны наркотиков, выявили 286 случаев домашнего насилия, зафиксировали пять нарушений запуска салютов, а также составили 15 протоколов о дискредитации российской армии. Подробнее об итогах работы УМВД России по Псковской области за 2023 год читайте в специальном сюжете ПАИ.