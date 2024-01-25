Мать троих детей осудят за кражу денег с чужого счёта в Пскове

22:36, 25 января 2024, ПАИ

Мать троих несовершеннолетних детей предстанет перед судом за кражу денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В декабре 2023 года 30-летняя псковичка нашла банковскую карту. Не сообщив о находке, она купила на чужие деньги продукты на сумму 6 000 рублей. Теперь ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Новосокольнического района ограбил магазин на 200 тысяч рублей за восемь часов до Нового года.