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Происшествия

Мать троих детей осудят за кражу денег с чужого счёта в Пскове

Мать троих несовершеннолетних детей предстанет перед судом за кражу денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В декабре 2023 года 30-летняя псковичка нашла банковскую карту. Не сообщив о находке, она купила на чужие деньги продукты на сумму 6 000 рублей. Теперь ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Новосокольнического района ограбил магазин на 200 тысяч рублей за восемь часов до Нового года.

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