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Общество

В Госдуму внесут законопроект о полном запрете вейпов

В Госдуму России в ближайшее время поступит законопроект о полном запрете на розничную продажу вейпов на территории страны, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по труду Ярослава Нилова.

В пояснительной записке уточняется, что изменения планируют внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Помимо запрета на сами вейпы, запретить хотят также никотинсодержащую и безникотиновую жидкости и устройства для их доставки.

По данным инициаторов законопроекта, в России электронные сигареты курят порядка четырёх миллионов человек. При этом количество подростков, использующих вейпы, в начале 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Напомним, в Псковской области детям и подросткам в 2023 года запретили находиться в табачных магазинах и вейп-шопах. Правовая норма с 28 сентября прописана в законодательстве Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за курение вейпов детьми и подростками составлено более 50 протоколов.

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