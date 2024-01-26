В Госдуму внесут законопроект о полном запрете вейпов

07:59, 26 января 2024, ПАИ

В Госдуму России в ближайшее время поступит законопроект о полном запрете на розничную продажу вейпов на территории страны, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по труду Ярослава Нилова.

В пояснительной записке уточняется, что изменения планируют внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Помимо запрета на сами вейпы, запретить хотят также никотинсодержащую и безникотиновую жидкости и устройства для их доставки.

По данным инициаторов законопроекта, в России электронные сигареты курят порядка четырёх миллионов человек. При этом количество подростков, использующих вейпы, в начале 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Напомним, в Псковской области детям и подросткам в 2023 года запретили находиться в табачных магазинах и вейп-шопах. Правовая норма с 28 сентября прописана в законодательстве Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за курение вейпов детьми и подростками составлено более 50 протоколов.