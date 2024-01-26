Эксперты рассказали о трендах рынка труда Псковской области

08:47, 26 января 2024, ПАИ

Развитие рынка труда Псковской области вплоть до 2030 года будут определять такие тренды, как гибридный формат работы, повышение требований к условиям труда и постоянное обучение, сообщает служба исследований hh.ru.

Как следует из результатов опроса, порядка 70 % работающих псковичей заявили, что самое важное – непрерывное обучение и получение новых навыков в своей сфере. При этом только 10% заявили, что готовы переобучаться самостоятельно, каждый седьмой ожидает поддержки со стороны работодателя.

Половина опрошенных жителей региона отметила важность hard skills, умений, необходимых для конкретной работы.

А вот навыки, напрямую не связанные с профессиональными компетенциями, soft skills, для псковичей оказались на третьем месте. «Прокачивать коммуникационные навыки, эмпатию, целеполагание и т. п. планируют пока 26% опрошенных. Ещё 21% будут работать над усилением своих метанавыков: самосознание, стрессоустойчивость, уверенность в себе и т. п», – отметили исследователи.

Также специалисты обратили внимание, что о важности дополнительного обучения в 1,7 раза чаще заявляли именно высококвалифицированные сотрудники.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой пскович готов уволиться в случае несправедливого распределения окладов.