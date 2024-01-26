Более 170 тысяч тонн противогололедной смеси закуплено в Псковской области для обработки дорог зимой

15:01, 26 января 2024, ПАИ

Более 170 тысяч тонн противогололедной смеси закуплено в Псковской области для обработки дорог в зимнее время, сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области сформирован достаточный запас антигололедных материалов, отметил Станислав Стармолотов. В частности, закуплено более 115 тысяч тонн песчано-соляной смеси, более 10 тысяч тонн минерального галита, почти 49 тысяч тонн песка.

Кроме того, более 230 единиц техники работает на региональных и межмуниципальных дорогах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил держать вопрос уборки и обработки дорог на особом контроле.

«Нужно прогнозировать свои действия по погоде и вовремя выходить на маршруты, времени на раскачку у подрядчиков быть не должно», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Пскове приобрели новую технику для уборки улиц.