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Учёный из Пскова: Запасы снетка правда находятся на низком уровне

Запасы снетка в Псковско-Чудском озере правда находятся на низком уровне. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на и. о. руководителя Псковского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергея Михалапа.

Учёный рассказал о дефиците снетка в Псковской области. Фото: ПАИ

В частности, учёные полагают, что в регионе можно добыть не более 10 тонн за год. При этом большого взрыва увеличения численности снетка ждать не следует – это показывают исследования, проведённые институтом в 2022 году.

Уменьшение количества этой рыбы в Псковско-Чудском водоёме не новинка для региона, обратил внимание Сергей Михалап. Если доверять историческим источникам, то и в XIX веке количество снетка порой резко сокращалось, а затем уловы вновь приходили в норму. Подобное встречалось в Псковской области и в XX веке. Например, в 70-х годах добычи снетка доходили до девяти тысяч тонн, а затем в этой ситуации вновь наблюдался спад.

В частности, такая ситуация происходит из-за того, что эта рыба – короткоцикловый вид, уточнил Сергей Михалап. То есть численность этого вида меняется из-за значительных колебаний. Кроме того, на него влияют многочисленные факторы, среди которых могут быть природные условия или успешность нереста.

Также и в последние десять лет запас снетка тоже изменялся, но в большинстве случаев он оставался на достаточно низком уровне, уточнил Сергей Михалап. Например, в 2013-2017 годах этот показатель был 1,5-7 тонн в год, а в 2018-м, когда был резкий всплеск, – до 590 тонн. С 2019 года численность рыбы понижается, но с небольшими изменениями.

Помимо прочего, в течение большего количества десятилетий в XX веке снеток доминировал как вид в промысле. Однако теперь Псковско-Чудское озеро поменялось. Сейчас его квалифицируют как лещово-судачье, добавил исследователь.

Сам учёный считает, что в течение нескольких лет не стоит ждать роста численности снетка. Однако думать, что рыбка полностью исчезнет, тоже не стоит – она не пропадёт.

Полный материал читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт дефицит снетка. Также на круглом столе в медиацентре ПАИ эксперт отмечал, что уменьшение количества снетка в Псковско-Чудском озере не связано с переловом или браконьерством.

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