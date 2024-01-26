Юбилейный концерт коллектива «Призвание» состоится в Пскове

13:47, 26 января 2024, ПАИ

Юбилейный праздничный концерт в честь 20-летия даст народный коллектив вокальная студия «Призвание». Мероприятие состоится в Доме офицеров Пскова 28 января в 14:00, сообщили ПАИ организаторы.

Во время концерта коллектив представит свой творческий отчёт за время существования. Организаторы отмечают, что гости услышат мелодии русских композиторов и стихи поэтов, а также современных авторов в исполнении участников студии.

Коллектив выступит с представлением «Волшебные звуки миров». А украсит мероприятие образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой.

Ожидается, что среди гостей концерта будет бывшая участница студии, а сейчас солистка московского ансамбля «Серенада» Кристина Евдокимова. Она дважды становилась лауреатом первой премии «Молодёжь Псковщины» в номинации «Искусство», победителем телевизионного конкурса «Золотой голос России» и других мероприятий.

Дом офицеров находится на улице Комдива Кирсанова, 5.

Отметим, что с полной афишей на эту неделю можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, музыканты из Китая дадут бесплатный концерт во Дворе Постникова в Пскове.