Деятельность детского сада в Псковском районе приостановлена из-за вспышки норовируса

19:03, 26 января 2024, ПАИ

Деятельность детского сада в Псковском районе, где выявлена вспышка кишечной инфекции, приостановили на семь дней. Сотрудники регионального Роспотребнадзора отметили, что в учреждении не были соблюдены санитарные нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В детском саду, в том числе в пищеблоке, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые способствовали распространению острой кишечной инфекции. При лабораторном обследовании у семи детей и одного сотрудника выявлен норовирус», – говорится в сообщении.

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. Источник инфекции – больные клинически выраженными (70 %) и бессимптомными (30 %) формами. Вирус присутствует в фекалиях, рвотных массах человека. Норовирусная инфекция крайне заразна. Заражаются люди всех возрастов, подчеркнули в ведомстве.

Сообщается также, что заболевание у детей протекает в лёгкой форме. Согласно данным ведомства, в детском саду выявлено 18 случаев кишечной инфекции, в том числе у одного взрослого, который работает в дошкольном учреждении.

«За больными установлено медицинское наблюдение, все находятся на амбулаторном лечении. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников, контактных детей, отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды, дезинфекционные мероприятия», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проверку, связанную со случаями отравления в детском саду в Псковском районе, проводит Следственное управление СК России по Псковской области.