Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Деятельность детского сада в Псковском районе приостановлена из-за вспышки норовируса

Деятельность детского сада в Псковском районе, где выявлена вспышка кишечной инфекции, приостановили на семь дней. Сотрудники регионального Роспотребнадзора отметили, что в учреждении не были соблюдены санитарные нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В детском саду, в том числе в пищеблоке, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые способствовали распространению острой кишечной инфекции. При лабораторном обследовании у семи детей и одного сотрудника выявлен норовирус», – говорится в сообщении.

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. Источник инфекции – больные клинически выраженными (70 %) и бессимптомными (30 %) формами. Вирус присутствует в фекалиях, рвотных массах человека. Норовирусная инфекция крайне заразна. Заражаются люди всех возрастов, подчеркнули в ведомстве.

Сообщается также, что заболевание у детей протекает в лёгкой форме. Согласно данным ведомства, в детском саду выявлено 18 случаев кишечной инфекции, в том числе у одного взрослого, который работает в дошкольном учреждении.

«За больными установлено медицинское наблюдение, все находятся на амбулаторном лечении. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников, контактных детей, отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды, дезинфекционные мероприятия», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проверку, связанную со случаями отравления в детском саду в Псковском районе, проводит Следственное управление СК России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2024

Урок мужества с участием жителей блокадного Ленинграда прошёл в Пыталово
26 января 2024

Инструктор центра «Воин» оказал псковичке первую помощь при переломе
26 января 2024

Деятельность детского сада в Псковском районе приостановлена из-за вспышки норовируса
26 января 2024

В детском саду Псковского района зафиксировали вспышку кишечной инфекции
26 января 2024

Первоклассники побывали на экскурсии в ПАИ
26 января 2024

Память жертв Холокоста почтили у мемориального знака в Псковском районе
26 января 2024

Стелы «Город воинской славы» обновят в Пскове
26 января 2024

О двухлетнем ожидании газа рассказала псковичка Александру Котову на приёме в штабе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...