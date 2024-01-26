Идеи времяпрепровождения в предстоящие выходные предложил псковичам Борис Елкин

21:25, 26 января 2024, ПАИ

Культурно-просветительские, спортивные и музыкальные мероприятия, которые состоятся в предстоящие выходные в Пскове, порекомендовал посетить глава города Борис Елкин, обращаясь к подписчикам в своём телеграм-канале.

В субботу, 27 января, в Городском культурном центре пройдёт мероприятие «Голоса непобеждённого Ленинграда». Начало в 13:00.

Гостей и жителей Пскова приглашают посетить выставку, приуроченную к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Экспозиция работает в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области по адресу улица Ленина, 3. В субботу её можно увидеть с 10:00 до 16:00.

Официально выставка открылась 23 января. Посетители выставки смогут увидеть подлинные письма из блокадного Ленинграда и почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны».

В субботу, 27 января, все желающие также могут принять участие в акции «Хлеб той зимы». Мероприятие пройдёт на пересечении улиц Пушкина и Ленина (возле Пушкинского драматического театра). Начало в 13:00

Все, кто любит спорт, могут отправиться поболеть за псковских спортсменов в III и IV турах чемпионата города Пскова 2023 года по баскетболу, которые состоятся в Доме спорта (набережная реки Великой, 16). Спортивные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. Начало в 10:00

Концертная программа в рамках I Международного брасс-фестиваля проходит в Пскове. Среди участников – российские и китайские музыканты. Мероприятие пройдёт на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. Посетить концерт духовых медных инструментов можно в субботу, 27 января, в 17:00.

В воскресенье, 28 января, юбилейную программу «Волшебных звуков мир» представят участники народного самодеятельного коллектива вокальной студии «Признание». Концерт начнётся в 14:00 в Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5).