Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы
В ближайшие три часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
Ранее сообщалось, что в Псковской области прогнозируют череду оттепелей и морозов.
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