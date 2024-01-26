Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы

22:32, 26 января 2024, ПАИ

В ближайшие три часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в Псковской области прогнозируют череду оттепелей и морозов.