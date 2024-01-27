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Общество

80 лет снятия блокады Ленинграда отмечают в России

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Блокада города продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. По разным оценкам, в осаждённом городе погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

Годовщину окончания одного из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны отметят не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. В этот день во многих городах России будут проходить мроприятия, посвящённые памяти жертв войны.

Накануне, 26 января, в Опочке отдали дань памяти жителям блокадного Ленинграда.

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