1,5 тонны опилок отправили псковичи в «Птичий дворик»

11:04, 27 января 2024, ПАИ

1,5 тонны опилок отправили в псковское подворье «Птичий дворик» благодаря акции «Ёлки-палки», в рамках которой жители муниципального центра сдавали на переработку оставшиеся после праздников новогодние деревья, сообщает телеканал «Первый Псковский».



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



Фото: Анастасия Тарасова | ПАИ



















«Мы эту хвою используем для подкормки животных. Грызунам даём, делаем отвар, чтобы поить птиц и животных, <...> потому что в нём много микроэлементов и витаминов. В зимний период, когда так мало посещений и погодные условия не позволяют людям к нам часто приезжать, для нас это хорошая помощь», — рассказал владелец птичьего дворика Геннадий Мельниченко.

На базе «Птичьего дворика» работает реабилитационный центр для диких животных «Псковский ковчег», сотрудники которого помогают зверям и птицам, пострадавшим от деятельности человека и факторов природы. Посетить подворье можно круглый год: летом – с 09:00 и до 20:00, зимой – с 10:00 до 17:00. Трогать животных руками нежелательно, но зато можно сфотографировать и покормить.

Чтобы помочь подворью, можно привезти хвою, опилки, корм, овощи или внести пожертвование.

Напомним, акция «Ёлки-палки» в Пскове проходит уже второй раз. При этом количество сданных ёлок в этом году увеличилось: в первый раз из переработанного сырья собрали 60 кг щепы, которую также отправили на подворье «Птичий дворик».