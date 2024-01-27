Квартирник солиста группы Mary Moon прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове

16:47, 27 января 2024, ПАИ

Квартирник с участием солиста кавер-группы Mary Moon Богданом Скородумовым состоялся 26 января в штабе общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Продюсер группы Константин Вересов отметил, что Богдан Скородумов недавно вошёл в состав группы и отличается уникальным вокалом. Он также рассказал, что на мероприятии прозвучала самая разная музыка, в том числе и легендарные песни, которые пели и поют до сих пор разные поколения псковичей.

Сам солист сообщил, что с удовольствием сыграл во время квартирника музыку в жанре русского рока, которую в детстве часто слышал от отца во время посиделок у костра. Также он сообщил, что этот квартирник для него новый формат. «Но когда видишь, что люди начинают подпевать, хлопать, успокаиваешься, становится очень приятно», – отметил Богдан Скородумов.

Своими впечатлениями после мероприятия поделилась псковский волонтёр София Радион. Она подчеркнула, что вечер объединил несколько поколений. «Под конец недели всегда хочется разрядиться, получить приятные эмоции и пообщаться с талантливыми людьми. Несмотря на свой молодой возраст, Богдан – отличный музыкант. Таких людей нужно обязательно поддерживать, что отлично получается на базе штаба общественной поддержки», – подчеркнула псковичка.

Организатором мероприятия выступило Псковское городское местное отделение «Единой России». Напомним, штаб общественной поддержки (ШОП) Псковской области открылся 15 января в здании № 17 на улице Некрасова в Пскове. Ежедневно здесь проходят встречи, приёмы депутатов Псковского областного Собрания и депутатов гордумы и т. п.