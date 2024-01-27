Премьера спектакля «Мой не мой» проходит в Псковском драмтеатре

20:24, 27 января 2024, ПАИ

Премьера спектакля «Мой не мой» режиссёра Дмитрия Месхиева с аншлагом проходит в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Спектакль «Мой не мой» поставлен по пьесе белорусского писателя Андрея Иванова «С училища». Это современная история о юной студентке ПТУ из рабочего района Татьяне, которая влюбляется в интеллигентного преподавателя Сергея, мечтающего уехать из провинциального городка в столицу. На сцене разворачиваются шекспировские страсти: здесь и любовь, и предательство, и смерть. В итоге бытовая комедия превращается в криминальную драму. «Мой не мой» – это прежде всего притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершённое зло, уверены в театре.

Как и обещал перед премьерой спектакля один из исполнителей главной роли, актёр Александр Овчаренко, зритель жадно разгадывает сюжетные повороты и даже перебывает в некотором культурном шоке. И это неслучайно, ведь художественные миры драматурга Иванова отличаются пристрастием к сильным аффектам, наличием бранной лексики, принципиальным отсутствием хеппи-эндов и постоянным желанием разобраться с источником тьмы – агрессией, ненавистью и просто нелюбовью.

«Мы все задаёмся вопросом, что такое счастье, что такое дружба, что такое наши желания? Нужно ли этих желаний бояться или наотмашь получать удовольствие от жизни, не оглядываясь? Вот на эти вопросы мы постарались ответить, задали их себе и зрителю», – отметил Александр Овчаренко, подчеркнув, что «Мой не мой» – этот именно тот спектакль, на который зритель будет ходить.

Следующие показы премьерного спектакля «Мой не мой» пройдут в Псковском театре драмы 11 и 13 февраля, а также 23 марта. Показ рекомендован для зрителей старше 18 лет. Билеты можно приобрести на сайте театра.