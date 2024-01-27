Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Премьера спектакля «Мой не мой» проходит в Псковском драмтеатре

Премьера спектакля «Мой не мой» режиссёра Дмитрия Месхиева с аншлагом проходит в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Премьера спектакля «Мой не мой» проходит в Псковском драмтеатре. Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Мой не мой» поставлен по пьесе белорусского писателя Андрея Иванова «С училища». Это современная история о юной студентке ПТУ из рабочего района Татьяне, которая влюбляется в интеллигентного преподавателя Сергея, мечтающего уехать из провинциального городка в столицу. На сцене разворачиваются шекспировские страсти: здесь и любовь, и предательство, и смерть. В итоге бытовая комедия превращается в криминальную драму. «Мой не мой» – это прежде всего притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершённое зло, уверены в театре.

Как и обещал перед премьерой спектакля один из исполнителей главной роли, актёр Александр Овчаренко, зритель жадно разгадывает сюжетные повороты и даже перебывает в некотором культурном шоке. И это неслучайно, ведь художественные миры драматурга Иванова отличаются пристрастием к сильным аффектам, наличием бранной лексики, принципиальным отсутствием хеппи-эндов и постоянным желанием разобраться с источником тьмы – агрессией, ненавистью и просто нелюбовью.

«Мы все задаёмся вопросом, что такое счастье, что такое дружба, что такое наши желания? Нужно ли этих желаний бояться или наотмашь получать удовольствие от жизни, не оглядываясь? Вот на эти вопросы мы постарались ответить, задали их себе и зрителю», – отметил Александр Овчаренко, подчеркнув, что «Мой не мой» – этот именно тот спектакль, на который зритель будет ходить.

Следующие показы премьерного спектакля «Мой не мой» пройдут в Псковском театре драмы 11 и 13 февраля, а также 23 марта. Показ рекомендован для зрителей старше 18 лет. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2024

Премьера спектакля «Мой не мой» проходит в Псковском драмтеатре
27 января 2024

Большой брасс-концерт состоялся в рамках I Международного фестиваля медных духовых инструментов в Пскове
27 января 2024

Посвящённая 80-летию освобождения Ленинграда выставка открылась в Изборске
27 января 2024

Квартирник солиста группы Mary Moon прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове
27 января 2024

К исследованиям монастырского лазарета приступили специалисты в Печорах
27 января 2024

Об уникальности найденной в Пскове печати тьмутараканского князя рассказал Михаил Ведерников
27 января 2024

Мемориалы в честь погибших участников СВО установят в Псковской области
26 января 2024

Концерт брасс-квинтетов состоялся в Палкино

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...