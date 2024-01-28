Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы

16:18, 28 января 2024, ПАИ

Гололёд ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается гололёд», – говорится в сообщении. Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.

Ранее сообщалось, что до -4 градусов ожидается в Псковской области 29 января.