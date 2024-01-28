Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы

Гололёд ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы. Фото: ПАИ

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается гололёд», – говорится в сообщении. Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.

Ранее сообщалось, что до -4 градусов ожидается в Псковской области 29 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 января 2024

Почти 15 тысяч человек проголосовало за участников премии «Народное признание»
28 января 2024

Стали известны самые необычные имена новорождённых в Псковской области за 2023 год
28 января 2024

Фильм о Себеже показали на телеканале «Культура»
28 января 2024

Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году
28 января 2024

Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы
28 января 2024

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 30 и 31 января
28 января 2024

До -4 градусов ожидается в Псковской области 29 января
28 января 2024

Вопросы о трудовом стаже и назначении пенсии задали псковичи Наталье Мельниковой в штабе общественной поддержки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...