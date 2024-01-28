Гололёд ожидается в Псковской области в ближайшие часы
Гололёд ожидается на территории Псковской области в ближайшие часы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается гололёд», – говорится в сообщении. Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.
Ранее сообщалось, что до -4 градусов ожидается в Псковской области 29 января.
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