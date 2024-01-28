Фильм о Себеже показали на телеканале «Культура»

19:41, 28 января 2024, ПАИ

Фильм о Себеже показали на телеканале «Россия-Культура» сегодня, 28 января, сообщает газета «Призыв».

Видео: анонс программы о Себеже. Видео из группы телеканала «Россия-Культура» в соцсети «ВКонтакте»

Ведущий программы – французский актёр, педагог, на счету которого более 40 фильмов, Пьер Бурель. Сам фильм снят в рамках цикла программ о российских провинциальных городах «Истории города N с Пьером Бурелем».

«На себежских просторах хотели когда-то построить русский Голливуд. Этот город мог стать фабрикой звёзд. Об этом мечтал кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, однако эту идею Сталин не поддержал. Но в Себеже и сейчас много людей, увлечённых кино. С одним из них познакомит зрителя наш ведущий Пьер Бурель», – говорится в описании фильма.

Ведущий знакомит зрителей с Замковой горой, историей города в годы Великой Отечественной войны, а также с фактами о жителях города. «Во все времена здесь жили уникальные люди. Отсюда родом известный актёр Зиновий Гердт. Живут в Себеже невероятные люди и сегодня. Слепой резчик по дереву Владимир Сапего делает скульптуры на ощупь, плетёт лапти. Он расскажет, как чувствует этот мир, почему он занялся резьбой по дереву. Ещё один герой Себежа – Владимир Тюрягин. Он кузнец, который выковал все скульптуры и монументы в городе и окрестностях. А ещё в Себеже любят танцевать прямо на улицах. Потанцует с себежцами и наш ведущий», – отмечается в анонсе программы.

Напомним, что фильм снимали в августе 2023 года. Это не первая программа, которую снимали в Псковской области. В частности, в январе этого года в регионе проходили съёмки тревел-шоу «Поехали».

Также ранее вышел первый трейлер военной драмы о путешествии во времени, снятой в лесах Псковской области.