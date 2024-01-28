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Культура

Более 800 человек посетили «Культурные выходные» в Пушкиногорском районе

Более 800 человек посетили мероприятия «Культурных выходных» за три дня в Пушкиногорском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

  • Более 800 человек посетили «Культурные выходные» за три дня в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Более 800 человек посетили «Культурные выходные» за три дня в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой
  • Более 800 человек посетили «Культурные выходные» за три дня в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой

Жители смогли побывать на концертных площадках, мастер-классах, выставках и других мероприятиях. «Восхитительным финальным аккордом творческого проекта «Культурные выходные» стало сегодняшнее выступление ансамбля русской музыки «Псков» и ведущих солистов Псковщины Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой», – отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, программа «Старая афиша» порадовала зрителей мелодиями и песнями из любимых кинофильмов, а зрители в свою очередь не жалели для артистов бурных аплодисментов и искренних улыбок, подчеркнула глава района.

«Благодарю губернатора области Михаила Ведерникова за инициативу создания данного проекта, председателя комитета по культуре Ольгу Тимофееву и её заместителя Веру Алексееву за его реализацию на территории области, а моих коллег Ирину Серову, Светлану Евдокимову и Наталью Юркив – за большую работу по подготовке и проведению творческих мероприятий проекта в нашем районе!» – заключила она.

Ранее сообщалось, что восемь районов и более 10 тысяч человек охватила региональная акция «Культурные выходные» в 2023 году.

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