Между Псковом и Новгородом запустят новый автобус

22:56, 28 января 2024, ПАИ

Межрегиональный автобусный маршрут Великий Новгород – Псков открывается с 2 февраля. Об этом сообщается в группе государственного предприятия Псковской области (ГППО) «Псковавтотранс» в соцсети «ВКонтакте».

Перевозку будет осуществлять новгородская компания.

От Пскова автобус будет отъезжать по пятницам и субботам в 12:00, по воскресеньям – в 16:30, по пятницам, субботам и воскресеньям – в 19:30.

Информацию о рейсах, расписании движения от автовокзала Пскова и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте предприятия, а также в кол-центре по номеру 8-800-222-72-72.

Ранее сообщалось, что 12 автобусов пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса».

Кроме того, автобусный маршрут из Великих Лук в Витебск возобновится с 2024 года, а также новые автобусы поступят в Великие Луки.