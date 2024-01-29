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Общество

Псковские коммунальщики продолжают борьбу с гололёдом

Коммунальные службы Пскова в сложившихся погодных условиях делают основной упор на посыпку дорог и тротуаров солью. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин

«Погода меняется ежедневно, а иногда и в течение дня. Мелкий дождик и лёгкий мороз, и в результате – жуткий гололёд. Коммунальные службы основной упор сейчас делают на посыпку дорог и тротуаров солью. «Топят» лёд», – отметил глава города.

Он также подчеркнул, что в результате перепадов температуры и постоянных переходов через 0 сильно страдает дорожное покрытие.

«Переходы через ноль провоцируют деформацию асфальта. Точечно решаем проблему ямочным ремонтом. Будьте аккуратны при передвижении! Берегите себя!» – призвал псковичей Борис Елкин.

Также глава города рассказал псковичам об улицах, которые планируется отремонтировать в Пскове в 2024 году.

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