Псковские коммунальщики продолжают борьбу с гололёдом
Коммунальные службы Пскова в сложившихся погодных условиях делают основной упор на посыпку дорог и тротуаров солью. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Погода меняется ежедневно, а иногда и в течение дня. Мелкий дождик и лёгкий мороз, и в результате – жуткий гололёд. Коммунальные службы основной упор сейчас делают на посыпку дорог и тротуаров солью. «Топят» лёд», – отметил глава города.
Он также подчеркнул, что в результате перепадов температуры и постоянных переходов через 0 сильно страдает дорожное покрытие.
«Переходы через ноль провоцируют деформацию асфальта. Точечно решаем проблему ямочным ремонтом. Будьте аккуратны при передвижении! Берегите себя!» – призвал псковичей Борис Елкин.
Также глава города рассказал псковичам об улицах, которые планируется отремонтировать в Пскове в 2024 году.