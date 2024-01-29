До +3 градусов ожидается в Псковской области 30 января

12:52, 29 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 30 января. Ночью местами будет небольшой снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами ожидается образование гололедицы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от 0 до +3.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, какая погода будет в Псковской области до начала февраля.