До +3 градусов ожидается в Псковской области 30 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 30 января. Ночью местами будет небольшой снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами ожидается образование гололедицы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -3 градусов, днём – от 0 до +3.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, какая погода будет в Псковской области до начала февраля.
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