Роспотребнадзор дал советы участникам акции «Киберпонедельник»

15:27, 29 января 2024, ПАИ

Рекомендации потребителям, планирующим совершать покупки в рамках акции «Киберпонедельник», дали в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать импульсивных покупок в период распродаж, нужно заранее составить список необходимых для приобретения товаров. Наиболее выгодное предложение можно найти, сравнивая цены в интернет-магазинах, принимающих участие в акции.

Обязательно нужно проверять подлинность магазинов перед совершением покупки в интернете, чтобы не попасть на мошеннический сайт и не потерять деньги. К электронным письмам, сообщениям и звонкам с эксклюзивными предложениями и призами необходимо относиться с осторожностью и не переходить по подозрительным ссылкам – так можно потерять не только деньги, но и передать в руки мошенников персональные данные.

При оплате онлайн необходимо выбирать безопасные способы (кредитные карты или надёжные сторонние сервисы), а также воздержаться от покупок на незнакомых или незащищенных веб-сайтах. Раскрывать конфиденциальную информацию (номер соцстрахования и банковские реквизиты) нужно с осторожностью.

Напомним, акция «Киберпонедельник» стартовала в России 29 января и продлится до 1 февраля. Акция проходит полностью в интернете, российские интернет-магазины предлагают потребителям товары с большими скидками.