Электроэнергию временно отключат в Палкинском районе

15:55, 29 января 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Палкинского района, сообщает районная газета «Льновод».

Электричества не будет в деревнях Ерилово, Бородино и Крюково с 9:30 до 16:00 30 января.

Подача электроэнергии будет временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ.

Самостоятельное вмешательство в работу электрооборудования смертельно опасно, предупреждают специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.

Напомним, электроэнергии временно не будет в Стругокрасненском и Гдовском районах, а также в Острове.