Электроэнергию временно отключат в Палкинском районе
Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Палкинского района, сообщает районная газета «Льновод».
Электричества не будет в деревнях Ерилово, Бородино и Крюково с 9:30 до 16:00 30 января.
Подача электроэнергии будет временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ.
Самостоятельное вмешательство в работу электрооборудования смертельно опасно, предупреждают специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
Напомним, электроэнергии временно не будет в Стругокрасненском и Гдовском районах, а также в Острове.
Глава Минпросвещения России наградил псковскую семью Петровых за вклад в развитие системы образования
Как сказалось ночное отключение интернета на работе такси в Пскове, рассказал эксперт
О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками