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Как сказалось ночное отключение интернета на работе такси в Пскове, рассказал эксперт

Как сказалось ночное отключение мобильного интернета стандарта 4G на работе сервисов доставки еды и такси в Псковской области, рассказал генеральный директор компании «Манхэттен про» (официальный партнёр сервисов доставки) Игорь Смирнов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как сказалось ночное отключение интернета на работе такси в Пскове, рассказал эксперт. Фото: ПАИ

По словам гостя студии, с сервисами заказов еды проблем не было, но в Новгородской, Ленинградской и Псковской областях были проблемы с вызовом такси. Заказать такси можно было, позвонив напрямую оператору, однако это не решало проблему с интернетом у самих таксистов, отметил Игорь Смирнов.

«Водитель, когда принимает заказ, у него есть программа, которая также работает через интернет. Если он едет в каком-то районе, где вот этот так называемый 3G ловит, у него всё срабатывает, все импульсы, которые необходимо программе довести до точки, они доходят. Но если в этот момент в локации, где таксист находится, плохая связь, то, к сожалению, ничего не происходит», – подчеркнул специалист.

Игорь Смирнов отметил, что большую часть людей, пытающихся вызвать в эти дни такси, всё же удалось довезти.

Напомним, с 25 до 30 января ежедневно с 23:00 до 6:00 на всей территории Псковской области отключают мобильный интернет LTE стандарта 4G. Связано это с проведением технических работ по перенастройке частот вещания.

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