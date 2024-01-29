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Крупные международные мероприятия организует ПсковГУ в этом году

Крупные молодёжные российско-белорусские проекты будет организовывать Псковский государственный университет в этом году. Об этом сообщила проректор по работе с молодежью вуза Светлана Воднева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 января.

Светлана Воднева рассказала о проектах между ПсковГУ и белорусскими вузами. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«ПсковГУ начинает готовиться к мероприятиям международного уровня. Мы будем принимать крупные молодёжные проекты, в основном патриотической направленности», – отметила Светлана Воднева.

В частности, в конце года в ПсковГУ пройдёт Всероссийский слёт патриотических клубов. В мероприятии примут участие белорусские организации.

Кроме того, между университетом и Белоруссией состоится проект «Союзный десант». В рамках циклов мероприятия планируется организовывать совместные выезды студотрядов Псковской области и Белоруссии на территории обеих стран.

«Это цикл мероприятий, когда студенты и школьники двух стран будут ездить на сопредельные территории. Они будут помогать семьям, одиноко проживающим людям и другим нуждающимся. Они будут, например, колоть дрова, а по пути следования к деревням они будут заезжать на территории памятников и приводить их в порядок», – поделилась Светлана Воднева.

Помимо прочего, студенты вуза посетят Брестскую крепость. «Они будут восстанавливать фрагменты крепости. А 21-22 июня в крепости будет грандиозное мероприятие, в котором примут участие не только белорусские студенты и школьники, но и представители Псковской области», – заключила она.

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Крупные международные мероприятия организует ПсковГУ в этом году

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