Новый фельдшер работает в ФАПе Куньинского района

20:30, 29 января 2024, ПАИ

Новый фельдшер Екатерина Орлова работает в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Слепнево Куньинского района с декабря 2023 года, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

ФАП обслуживает 13 деревень с населением около 200 жителей.

Отмечается, что Екатерина Орлова окончила Великолукский медицинский колледж. Стаж работы – 12 лет. Ранее работала в скорой помощи Великих Лук.

До этого сообщалось, что новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере.