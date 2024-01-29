Новый фельдшер работает в ФАПе Куньинского района
Новый фельдшер Екатерина Орлова работает в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Слепнево Куньинского района с декабря 2023 года, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
ФАП обслуживает 13 деревень с населением около 200 жителей.
Отмечается, что Екатерина Орлова окончила Великолукский медицинский колледж. Стаж работы – 12 лет. Ранее работала в скорой помощи Великих Лук.
До этого сообщалось, что новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 января 2024
Маленькую псковичку увековечили в мемориале в память о жертвах нацизма в Гатчинском районе