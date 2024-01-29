Краеведческий музей Великих Лук изменил номер телефона

23:16, 29 января 2024, ПАИ

Номер телефона для записи на экскурсии и занятия изменился в краеведческом музее Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Новый номер телефона – (8 811-53) 7-81-71.

Ранее сообщалось, что Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 30 января.