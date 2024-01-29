Краеведческий музей Великих Лук изменил номер телефона
Номер телефона для записи на экскурсии и занятия изменился в краеведческом музее Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Новый номер телефона – (8 811-53) 7-81-71.
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