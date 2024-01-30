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Культура

В июне Псковский музей продемонстрирует свои возможности на выставке в Пекине

В июне Псковский музей-заповедник планирует принять участие во 2-й Пекинской международной выставке культурных и туристических товаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие нацелено на продвижение культурно-туристического потенциала стран и развитие инвестиционного сотрудничества.

Фото Псковского музея

Накануне на итоговой пресс-конференции министр культуры Ольга Любимова объявила о возобновлении музейного обмена с Китаем. Отметим, что Псковский музей-заповедник уже начал деятельность в этом направлении и готов в дальнейшем поддерживать совместные проекты.

В декабре 2023 года во Дворе Постникова открылась выставка работ исполнительного члена правления Академии художеств мира, художницы из Китая Ван Сюлин. Псковичи ознакомились с техникой «гунби», в которой пишет мастер, а одна из работ, созданная во время открытия, вошла в фонды музея. Проект организован в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» и продлится до 24 марта.

В январе этого года палаты Постникова принимали еще одну делегацию из Китая. В музейном комплексе выступил брасс-квинтет молодых музыканты из Центральной Пекинской консерватории. Студенты приехали в Псков, чтобы принять участие в Первом Международном псковском брасс-фестивале, отточить свое мастерство и представить результаты работы публике.

«Поскольку этот год объявлен перекрестным Годом культуры России и Китая, то в рамках этого года у нас будет еще много интересных и неожиданных встреч. Площадки Псковского музея-заповедника в буквальном смысле слова созданы для того, чтобы сюда приходили музыканты, артисты, исполнители, художники. И то, что достойное место в этом году здесь займет тема Китая, я в этом не сомневаюсь», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Напомним, что в начале января президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 гг. перекрестных Годов культуры России и Китая.

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