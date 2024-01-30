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Культура

Соломенное чучело могут изготовить гости псковского стенда на выставке «Россия» в Москве

Мастер-класс по созданию маленького соломенного чучела проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Соломенное чучело могут изготовить гости псковского стенда на выставке «Россия» в Москве. Здесь и далее: скриншот из видео комитета по культуре Псковской области

«С древнейших времён люди мастерили кукол, придавая в процессе игры жизнь и характер тряпичной красавице. Но в древние времена у наших предков куклы были не только игровые, но и обрядовые», – отметили в комитете.

Елизавета Максимова расскажет участникам мастер-класса, для каких ритуалов и праздников крестьяне создавали кукол, почему у кукол не было лиц, сколько у народной куклы было рук, какие цвета и ткани использовали при её создании и многое другое.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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