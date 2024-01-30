В Псковской области растёт заболеваемость вирусом гриппа

12:53, 30 января 2024, ПАИ

В Псковской области зафиксировано 57 лабораторно подтвержденных случаев гриппа с 22 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, на прошлой неделе, с 15 по 21 января, в Псковской области выявили 38 лабораторно подтверждённых случаев гриппа и 63 случая COVID-19. На прошедшей неделе – 52 случая коронавируса.

В эпидемическом сезоне 2023-2024 годов вакцинировано против гриппа 270 128 человек, что составляет 46,0 % населения, отметили в ведомстве.