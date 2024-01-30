Почти пять тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

13:28, 30 января 2024, ПАИ

4 902 случая заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 4,2 %, в Пскове – на 11,7 %. Доля детей до 14 лет среди заболевших ОРВИ составила 58,3 %.

В Пскове зарегистрировано 2 435 случаев заболевания ОРВИ, или 49,7 % от общего количества заболеваний по области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт заболеваемость вирусом гриппа.