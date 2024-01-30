Центр культурного развития в Острове готовятся наполнить оборудованием

14:56, 30 января 2024, ПАИ

Центр культурного развития в Острове подготавливают для наполнения оборудованием. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Центр культурного развития построен, все обязательства, которые были в рамках контракта и проекта, выполнены. Но работу центр начнет только тогда, когда будет полностью начинен всем необходимым оборудованием – звуковым, компьютерной техникой, мебелью», – пояснил он.

В частности, сейчас к работе подключают специалистов для разработки сметы по закупке оборудования. «Часть мы еще в прошлом году купили на субсидию порядка 60 тысяч, которую выделил областной комитет по культуре. Но мы понимаем, что средства там гораздо большие требуются», – рассказал гость программы.

Центр будет соответствовать современным реалиям жизни и будет инновационным, ожидает Дмитрий Быстров.

«Хочется, чтобы в этот зал приезжали и концерты, и спектакли, в том числе какие-то гастроли, и не только псковские. Но мы понимаем, что не каждая труппа или коллектив поедет в зал, в котором звук не соответствует или одежда сцены другая какая-то», – отметил глава муниципалитета.

Планируется, что Центр культурного развития заберет на себя основную массу культурных мероприятий из Центра культуры «Юбилейный». «Это новое место создается для того, чтобы полноценно, в просторных условиях, могли заниматься всем, что связано с культурой», – пояснил Дмитрий Быстров.

Однако в Центре культуры «Юбилейный» останется кинотеатр и Центр добровольчества, добавил он.

Помимо этого, глава муниципалитета отметил, что до нового Центра культурного развития не будет проблемным добираться.

«Автобус ходит – № 1 и 4. Единичка каждый час ходит по расписанию. Те, кто из центра, могут пройти по цепным мостам и попасть на территорию Острова-2. Сейчас большинство жителей страны имеют автомобиль, многие возят детей на транспорте. Никаких сложностей тут я не вижу. Логистика довольно развита, чтобы отвезти детей или детям самостоятельно добраться», – заявил гость эфира.

Он также добавил, что полностью ввести в эксплуатацию центр планируется до декабря текущего года.

«В планах, которые мы перед собой ставили, – это декабрь текущего года. Может, получится раньше», – поделился глава муниципалитета.

Отметим, центр создается в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным.