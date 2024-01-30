Пост скорой помощи Псковской межрайонной больницы будет сдан в ближайшее время
Пост скорой медицинской помощи в Псковской межрайонной больнице в ближайшее время будет введён в эксплуатацию, рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию пост скорой медицинской помощи в Псковской межрайонной больнице. Это тот пост, который был одним из наиболее ветхих. Мы его взяли в первую очередь, а стартовали мы с Новосокольников. После этого мы изучили и поняли, что проект колоссально востребован. По поручению губернатора Михаила Ведерникова порядка десяти постов в регионе в течение трёх-четырёх лет должны будем построить. Коллеги очень этого ждут. Это удобное, комфортное здание для сотрудников скорой медицинской помощи с зоной работы и отдыха», – отметила Марина Гаращенко.
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