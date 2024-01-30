37 классов закрыто в Псковской области на карантин
37 классов в 20 средних школах Псковской области закрыто на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Кроме того, на данный момент закрыто 12 групп в восьми дошкольных учреждениях, а также семь групп в двух средних профессиональных образовательных заведениях.
Всего полностью на карантин закрыто две в школы.
Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа трёх школ, среди которых Крюковская средняя школа в Островском районе, средняя школа № 1 в Порхове, а также Новоржевская средняя школа.
Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт заболеваемость вирусом гриппа.
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