37 классов закрыто в Псковской области на карантин

17:53, 30 января 2024, ПАИ

37 классов в 20 средних школах Псковской области закрыто на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, на данный момент закрыто 12 групп в восьми дошкольных учреждениях, а также семь групп в двух средних профессиональных образовательных заведениях.

Всего полностью на карантин закрыто две в школы.

Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа трёх школ, среди которых Крюковская средняя школа в Островском районе, средняя школа № 1 в Порхове, а также Новоржевская средняя школа.

Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт заболеваемость вирусом гриппа.