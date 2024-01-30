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Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО

Красногородцы приступили к плетению маскировочной сети для бойцов СВО. Первые шесть добровольцев уже попробовали себя в роли вязальщиков, пишет районная газета «Заря».

  • Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
    Фото: газета «Заря»
  • Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
    Фото: газета «Заря»
  • Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
    Фото: газета «Заря»
  • Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
    Фото: газета «Заря»
  • Красногородцы плетут маскировочную сеть для участников СВО
    Фото: газета «Заря»

Волонтёры плетут сеть на базе районного Дома культуры.

«Сейчас вся область плетёт сети. И мы тоже решили к этому присоединиться. Ранее мы объявляли акцию сбора ненужного тюля. Откликнулись неравнодушные люди. Когда стали узнавать, как её сделать, из интернета, от коллег из Локни и Пыталово услышали, что существуют разные техники плетения маскировочной сетки. Мы выбрали для себя наиболее понятную технику. Это будет наша пробная сеть под названием «Невеста». Следующую сеть планируем плести уже защитного цвета, а не белого. Как мы поняли, маскировочная сеть, выполненная в любой технике плетения, находит своё применение на фронте. Они необходимы для того, чтобы накрывать ими технику, блиндажи», – рассказала директор Дома культуры, волонтёр группы «Красногородск своих не бросает!» Марина Егорова.

Сейчас волонтёры хотят привлечь к плетению сетей участников клубных формирований, молодёжь, пожилых и всех неравнодушных граждан. Нужны руки не только для плетения, но и для нарезки тюля и листиков. Дом культуры будет открыт с 9:00 и до последнего вязальщика, отмечают в газете.

В ближайшее время сети отправятся на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что воспитанники детского сада из Пыталово помогли упаковать коробки с гуманитарной помощью для бойцов СВО.

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