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Происшествия

Украинский беспилотник сбили ночью над Псковской областью

Беспилотный летательный аппарат уничтожили в ночь на 31 января над территорией Псковской области, сообщило Минобороны России.

Сбить объект удалось дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 30 августа 2023 года Минобороны отразило в псковском аэропорту атаку беспилотников. В результате происшествия были повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации.

Подчеркнём, что снимать и выкладывать происходящее нельзя. Подробнее о том, почему это запрещено, мы писали здесь.

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