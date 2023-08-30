Четыре самолёта повреждены в результате атаки беспилотников на аэродром в Пскове

00:40, 30 августа 2023, ПАИ

Четыре самолёта Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отметим, что полёты самолётов над Псковом и областью в настоящий момент ограничены.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что аэропорт Пскова был атакован беспилотниками.

По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется.

Михаил Ведерников лично находится на месте инцидента. Он проведёт заседание оперативного штаба, после которого появятся детали ЧП.