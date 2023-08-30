Атака Пскова беспилотниками: можно ли выкладывать фото и комментарии о происходящем в соцсети

12:27, 30 августа 2023, ПАИ

Начинаем публикацию ответов на самые распространенные вопросы, связанные с атакой БПЛА на аэропорт Пскова.

Вопрос первый: можно ли выкладывать фото и комментарии о происходящем в соцсети?

Снимать и выкладывать нельзя. Пересылать фото и видео нельзя даже в личной переписке. Всё можно отследить, этим вы поможете врагу.

Кроме того, некоторые форматы съёмки ПВО или обломков БПЛА могут способствовать установлению дислокации защитных систем.

Если эта информация попадёт к врагу, есть риски понести ответственность за госизмену, даже если написано, снято или переслано без злого умысла. Наказание предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП. Добавим, что принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова.